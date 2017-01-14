Ricardo Quaresma'nın Hayat Hikayesi

FutbolArena - 26 Eylül 1983'te Lisbon'da tek odalı bir gecekonduda yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ricardo Quaresma'nın 4 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. Annesi o dönem evin geçimini sağlamak için 4 ayrı işte birden çalışıyordu. Ağabeyi tarafından büyütülen Quaresma onun desteğiyle 10 yaşındayken Sporting Lisbon alt yapısına girdi. Ricardo Quaresma futbolu sevmemesine rağmen altyapıya yazıldı



Büyüdüğü çevre kötü alışkanlıklara Quaresma'yı yakınlaştırdı. Portekizli Quaresma geçmişte yaptığı bir röportajda "Açıkçası futbolla hiç ilgilenmiyordum. Aklımda beraber büyüdüğüm arkadaşlarım gibi kötü alışkanlıklar vardı. Onlara özeniyor ve sadece onlarla vakit geçirmek istiyordum. Ağabeyim ise futbol oynuyoyordu ve bir gün beni antrenmana götürmek istedi, Ona 'Çok istiyorsan gelirim ama futbolu sevmiyorum. Boşu boşuna götürme' dedim yine de gittik ve beni antrenörüyle tanıştırdı. Israrla istemediğimi söylesem de kendimi o ilçe takımının altyapısında buldum. Daha sonra Sporting Lisbon ağabeyimi kadrosuna katmak için geldi. Ona 'Futbol oynayan bir kardeşinin daha olduğunu duyduk' dediler. Ben hala futbolu sevmiyor ve ciddiye almıyordum ama iki gün sonra imzayı attım. U17 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile şampiyon olduktan sonra ise futbol hayatımın bir parçası oldu."



RICARDO QUARESMA'NIN HOKEY İSTEDİĞİNE ANNE ENGELİ



12 yaşındayken futbolu bırakıp hokey oynamak istediğini söyleyen Quaresma annesinin bu istediğine karşı çıktığını söyledi. Annesinin Quaresma'ya "Eğer futbolu bırakırsan, hokey oynamana izin vermeyeceğim. Dışarı çıkmana da izin vermeyeceğim ve arkadaşlarınla buluşamayacaksın" dediğini söyleyen Quaresma zorunlu olarak futbola döndüğünü anlattı.



Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktı 17 yaşında A takıma alınan Ricardo Quaresma kısa sürede ilk 11'de oynamaya başladı ve o dönemde Cristiano Ronaldo, Quaresma'nın yedeğiydi. Manchester United'ın patronu Alex Ferguson da Ronaldo'dan önce Quaresma'yı takipteydi. Buna karşın Sporting Lisbon - Manchester United hazırlık maçında etkili bir performans sergileyen Ronaldo, Manchester bileti aldı. Quaresma ise 6 milyon euro karşılığında Barcelona'ya gitti.



Frank Rijkaard ile Ricardo Quaresma anlaşamadı



Barcelona'da Frank Rijkaard ile anlaşmazlık yaşayan Quaresma, Rijkaard'ın olduğu yerde oynamayacağını söyledi ve Porto'ya gönderdildi. Barcelona Porto'dan Quaresma karşılığında Deco'yu takasta aldı.



Porto'da 2 yıl boyunca takıma liderlik eden ve başarılı bir performans sergileyen Quaresma yeniden dev kulüplerin ilgisini çekti ve İnter 18.6 milyon euroya 2008 yılında kendisini transfer etti.



Ricardo Quaresma'nın lakapları Inter'e transfer olduğunda 'Portekiz'in Pele'si lakabıyla medyaya tanıtılan Quaresma'nın kariyerinde çok sayıda lakabı bulunuyor. Sporting Lisbon'dayken antrenörü ona 'mustang' derken bazıları da onu küçük düşürmek için kendisine 'çingene' dediler.



Quaresma'ya babası dolayısıyla söylenen bu söze yıldız futbolcu kızmıyor. Aksine "Bana bunu söyleyenler başarımda pay sahibi oldular" diyor ve çingene olmaktan gurur duyduğunu söylüyor.



