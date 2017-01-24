Ribat Kızılay ile ortak çalışmalar yapacak

Ribat Eğitim Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret eden Kızılay Konya Temsilcisi Lidya Duran, Ribat Eğitim Vakfı'nın gerek yurt içinde gerekse yurtdışında yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini ifade ederek ortak projelere hazır olduklarını söyledi.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok STK ile başarılı çalışmalara imza atan Ribat Eğitm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek özellikle insani yardım çalışmalarında Kızılay ile ortak çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Konya'daki mülteciler ve ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek ve kıyafet yardımı yapan RİBAT Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük, "Kızılay ile ortak paydamız ve paydaşlarımız var. Vakıf olarak temel aldığımız şey insandır. İnsanın fiziki ihtiyaçlarını karşılamadan manevi ihtiyaçlarına cevap veremezsiniz. Bu bağlamda insan merkezli çalışan Kızılay ile de güzel projelere imza atacağımızdan eminim. Kızılay Konya Temsilcisi Linda Duran'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan ziyarette, Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman ve Ribat Aşevi Müdürü Abdullah Çay da yer aldı.

