Ribat'ın 'eve giden huzur' ilgi görüyor

Ribat Ilgın Şubesi'nin düzenlediği projeler ilgi görüyor.

Dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldüren Ribat Eğitim Vakfı ,Türkiye'nin birçok yerinde açtığı şubelerle de kendi ülkesindeki ihtiyaç sahiplerini ihmal etmiyor. Konya'nın birçok ilçesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler düzenleyerek yüzleri güldüren Ribat, Ilgın'da da Belediye ile düzenlediği projelerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ribat İnsani Yardım Sosyal Market ile Ilgın'da 1500 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaparken 'Eve giden Huzur' projesi ile de 30 civarında yaşlının da evlerinin bakımını düzenli olarak yapıyor.

İhtiyaç sahiplerinin takdirini kazanan bu çalışmalar hakkında bilgi veren Ribat İnsani Yardım Ilgın Yetkilisi, "Bütün bu çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizlere de huzur veriyor. Bu konuda bizlere destek veren belediyemize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.