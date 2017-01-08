Rfıd Neden Geleceğin Teknolojisi Olacak?

Globax CEO'su Abdullah Alp Aslan, RFID'nin neden geleceğin teknolojisi olacağını Wise TV'ye anlattı.



Aslan RFID sisteminin hayatı kolaylaştırdığını belirterek, "Çünkü RFID teknolojisi ile insanları rahatlıkla takip edebiliyoruz. İnsanlar haricinde nesneleri de takip edebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, büyük bir ambar düşünün bu ambarın içinde binlerce ürün var, bu ürünlerin anında sayımı yapılacak ve stok stok ürünler takip edilecek. Biz RFID çözümlerimizle ambardaki her bir ekipmana bir RFID etiketi takmak kaydıyla bu takipleri hızlı takip, hızlı sevkiyat, hızlı sayım yapma gibi çalışmaları rahatlıkla yapabiliyoruz" dedi.