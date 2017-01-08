Rfıd Alanında İhtiyaç ve Trendler Ne Yönde?

Globax CEO'su Abdullah Alp Aslan, RFID alanında ihtiyaç ve trendleri Wise TV ile paylaştı.



Aslan, "RFID teknolojileri konusunda pek çok çözümümüz var. Örnek vermek gerekirse, arşiv yönetimi, demirbaş takibi ve yönetimi gibi yazılım çözümlerimiz var. Depo yönetimi, ambar yönetimi, sevkiyat yönetimi bunların hepsini RFID teknolojileriyle geliştirecek teknolojiye sahibiz şu anda. Yazılımlarımızı bu doğrultuda yönlendiriyoruz. RFID teknolojisi geleceğin teknolojisi olacak" diyerek çalışmalarını bu yönde ilerlettiklerini belirtti.