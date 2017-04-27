Rezerv Varlıkları Mart'ta Azaldı

Resmi rezerv varlıkları, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 105,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mart ayı 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Verileri'ni açıkladı. Buna göre, Resmi rezerv varlıkları,bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 105,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla,döviz varlıklarıbir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak 87,1 milyar dolarna gerilerken,altın cinsinden rezerv varlıklarıyüzde 2,7 oranında artarak 17,1 milyar dolara yükseldi.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nınönceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri(döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 15,6 artarak 12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 8 milyar dolar anapara, 4 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,3 milyar dolar bir ay, 1,0 milyar dolar 2-3 ay ve 9,7 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.



Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 58,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL