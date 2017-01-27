"Rezan Has: 90 Yılın Tanıklığı" Sergisi, Rezan Has Müzesi'nde

Sanatseverler bu sergi ile Kayseri'nin tanınmış ailelerinden Germirli Mehmet Bey ile İstanbullu Şehime Yağcızade'nin kızları, Kadir Has'ın sevgili eşi; Can, Zekiye, Nuri, Rezzan ve Aleyna'nın annesi Rezan Hanım'ın 90 yıllık tanıklığına şahit olacak.

Cumhuriyetin ilk hanımefendilerinden Rezan Has'ın renkli dünyasına aralanacak kapıyla; 1923 sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme çabalarının bir halkası olarak Batı kültürünün İstanbul cemiyet hayatına yansımaları ele alınacak. Sergide Rezan Has'ın 50 yılda zevkle oluşturduğu plak koleksiyonundan bir seçki görülecek. 1950'lerin kültür hayatından 60'ların müzik dünyasına, canlı orkestralardan plağa, darbelerle sekteye uğrayan sosyal hayatın 80'lerden sonra tekrar sosyalleşme alanı olarak yeniden biçimlenmesine kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin modern yüzü ile tanışmak mümkün olacak.