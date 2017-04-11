Reyhanlı Suriyeliler Meslek Sahibi Oldu

Suriyeliler meslek sahibi oldu



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde El Feyha Derneği bünyesinde açılan makine-motor tamiri, bilgisayar ve muhasebe ile telefon tamirciliği eğitim alan 160 Suriyeli meslek sahibi oldu.



Dernek binasında yapılan törenle belgelerini alan Suriyeliler bundan böyle kendi işlerini kuracakları gibi meslekle ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekler.



Hatay Suriye Dostluk ve Kardeşlik Derneği Başkanı Hüseyin Yumuşak ise, Suriyeliler için açılan geçici eğitim merkezinde sanat sahibi olduklarını belirterek, "Aslında daha önceden düşünülerek uygulanması gerekirdi. Geçte olsa eğitim tamamlandı. Artık kendi herkes işini yaparak geçimini sağlayacaktır" dedi. Daha sonra kursiyerlere belge ve hediye verildi.