Reyhanlı Suriyeli Sanatçı Osmanlı Padişahlarının Tablosunu Yaptı

Suriyeli sanatçı Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı



ÜLKESİNDEKİ savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan Suriyeli sanat tarihi mezunu 36 yaşındaki Abdulsettar Al Sattuf, Osmanlı padişahlarının resimlerini kullanarak mozaik tablo yaptı. Sattuf yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucu 36 Osmanlı padişahını mozaiklere işledi.



Al Sattuf, iç savaş nedeniyle 2012 yılında yaşadığı İdlib İli'nden yanına ailesini de alarak Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne geldi. Türkiye'ye minnet borcunu ödemek için sanatsal bir çalışma yapmaya karar veren Al Sattuf, 36 padişah ile Osmanlı armasını bir mozaikte buluşturdu. Yaklaşık 1.5 milyon mozaik taşı kullandığı eseri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etmek isteyen Al Sattuf şöyle konuştu: "Ben aslında İdlib'te oturuyordum. Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdim. İç savaş nedeniyle ailemle Türkiye'ye geldim. Türkiye kardeş bildiği Suriye halkını ülkesine aldı, ekmeğini paylaştı. Eğitimden sağlığa her konuda destek verdi, hastalarımızı ve yaralılarımızı tedavi etti, çocuklarımızın eğitim öğretim görmesini sağladı. Ben de bunun küçük bir karşılığı olarak imkanlarımla bir şeyler yapmak istedim. Aklıma, mozaikle Osmanlı döneminin padişahlarının resimlerini yapmak geldi. Eserim tamamlandı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için sabırsızlıkla bekliyorum."



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Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)



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(Tür: Yurt)