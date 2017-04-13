Reyhanlı Savaş Mağduru Suriyeliler'e Fizik Tedavi

Savaş mağduru Suriyeliler'e fizik tedavi



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan merkezde günde 30 Suriyeli hastaya fizik tedavi yapılıyor.



Suriye'deki iç çatışmalarda yaralanan veya sakat kalan Suriyelilerin fizik tedavilerinin yapılması için Suriyeli STK'ların desteğiyle Madad Fizik Tedavi Merkezi kuruldu. Merkezde uzmanlar eşliğinde her gün Suriyeliler'e fizik tedavi yapılıyor. Merkez Müdürü Sair Assaf, Arap ülkeleri ile Avrupa ülkelerinde oturan Suriyeliler'in desteği ile açtıkları merkezde ülkedeki iç savaş sırasında sakatlananlara sağlık hizmeti ve fizik tedavi uyguladıklarını söyledi. 80 yataklı merkezde 41 kişinin bulunduğunu yemek ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Assaf, şöyle konuştu:



"Merkezimizde 3 uzman bulunmaktadır. Hastalarımızın her türlü bakımlarını yapıyoruz. Hizmete başlayalı bir yıl oldu. Bazı hastalarımızı da evlerinden alarak fizik tedavi uyguluyoruz. Bir çok hastamızın ilaçlarını da karşılıyoruz. Günde 30 hastanın fizik tedavisini yapıyoruz. Amacımız, hayırsever Suriyeliler'in verdiği destekle vatandaşlarımızı iyileştirmek ve hayata bağlanmalarını sağlamaktır."



Tedavi edilen Fadi Zeydan, 2 yıl önce Hama'da uçak saldırısı sonucu aldığı şarapnel parçasından felç geçirdiğini söyledi. Ayağından yaralandığını anlatan Adnan Hamsi ise, "Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ambulansla Türkiye'ye getirildim. Tedavim yapıldı. Şimdi ise Madad'da uzman ekipler bana fizik tedavi uyguluyor. Burada kalıyor ve gerekli ilaçlarımı da alıyorum. İyileşip normal yaşantıma devam edeceğim"diye konuştu.