Reyhanlı Saldırısının Mağdurları Davanın Sonuçlanmasını Bekliyor

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, ilçede 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili davanın yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini, bir an önce karar verilmesini beklediklerini söyledi.



Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013 tarihinrde biri belediye binası diğer çarşı merkezinde meydana gelen iki ayrı patlamada ölen 52 kişinin ailelerini temsilen 28 kişi yarın Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın 12'inci duruşmasına katılacak. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, halen 9'u tutuklu, 9'u da firarda olan sanıkların yargılandığını hatırlattı. Tuna, şöyle dedi:



"Terör saldırısında 52 canımız gitti. 200'e yakın kişi de yaralandı. Öncelikle firardaki 9 kişinin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bizler, şehit aileleri olarak her zaman davamızı takip edeceğiz. Aileler olarak, çok mağdur edildik. İsteğimiz yargılamanın bir an önce sonuçlanmasıdır. Artık davanın çözümlenmesini istiyoruz. Türkiye büyük bir devlettir, ne zaman ki bu 9 kişi yakalanır ve adalet önüne çıkar, dava sonuçlanır, o zaman şehitlerimiz huzur içinde olacaktır. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Gerekirse idam olsunlar, yüreklerimizi yaktılar. Devletimizden tek beklentimiz sorunlarımızın dinlenmesi, bize sahip çıkılmasıdır, adalete sığınıyoruz."



Bu arada davayı izlemek etmek için Ankara'ya giden ve patlamada kızı Nadire Kuvvet ile torunu Fatma Erboz'u kaybeden Döne Kuvvet de, "Suçumuz neydi. Anneler ağlamasın, yüreklerimizi yaktılar, hepsini Allah'a havale ediyorum" diye konuştu. - Reyhanlıhatay