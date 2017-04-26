Reyhanlı'daki 11 Mayıs Terör Saldırısı Kitap Oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü araçlarla yapılan terör saldırısı kitap haline getirildi.



Kütahya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Reyhanlılı Safiye Cemre Elver, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen iki ayrı terör saldırısında yaşananlarla, yakınları şehit olanların duygu ve düşüncelerini kitap haline getirdi.



11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 2,5 yıllık bir çalışmanın ardından kitabın baskıya verildiğini belirterek, amaçlarının şehitleri unutturmamak olduğunu söyledi. Tuna, "Saldırıdan bugüne kadar 4 yıl geçti. Şehitlerimizi unutturmamak için ne yapabiliriz diye düşünürken Cemre ile beraber çalışma yaptık. Sonunda güzel bir kitap ortaya çıktı. Kitabı halka dağıtacağız. Bu kitabın tüm Türkiye'de okunmasını istiyoruz" dedi.



Yazdığı kitabın tanıtımını yapan Cemre Elver, bin adet basılacak olan kitabını Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği'ne bağışladı. Reyhanlı'daki terör saldırısının Anneler Günü'nden bir gün öncesinde yaşanması nedeniyle farklı bir anlam taşıdığını belirten Elver, kitabında daha çok annelerin görüşlerine yer verdiğini söyledi.



53 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısının önemi ve acısının çok büyük olduğunu belirten Elver, "İlçemiz ve ülkemiz için yapmamız gereken terörü sonuna kadar lanetlemektir. 4. yılında Reyhanlı patlamasını, her 11 Mayıs'ta eğitim gördüğüm üniversite platformunda ve farklı sosyal medya aracılığı ile sürekli duyurmaya çalışıyorum. Duyurma çabalarımı daha da farklı şekilde yapmak istediğim için kitap yazmaya karar verdim. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Dernek Başkanı Ahmet Tuna ile paylaşarak destek aldım" şeklinde konuştu.



Kitabına kadınların daha yoğun olarak katılmasını sağladığını söyleyen Elver şöyle konuştu:



"Şehit ailelerinden kadınların, saldırıda kaybettikleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini ve teröre duydukları nefreti belirlemelerini istedim. Onlar da yazdıkları mektuplarla düşüncelerini paylaştılar. Mektupların yanı sıra görgü tanıkları ile görüşerek yazdığım kitabı baskıya verdim. Amacım yaşanan terör saldırısını Reyhanlı, Hatay ve Türkiye çapında duyurmak ve terörü lanetlemek. Bu saldırı en kanlısıydı. Daha sonra yerini Ankara ve Suruç saldırıları aldı. Bu tür olaylar ülkemizde bir daha yaşanmasın. Kitabımı 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği'ne bağışladım. Onlar da 11 Mayıs günü düzenlenecek bir programla halka dağıtacaklar." - HATAY