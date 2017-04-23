Reyhanlı'da Suriyeli Çocuklardan Kaymakam'a Çiçek
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende Suriyeli öğrenciler, Kaymakam Tuncay Dursun ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'ye çiçek verdi.
Belediye Meydanı'nda, Kaymakam Tuncay Dursun'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tünek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu. Reyhanlı'daki törenlere bu yıl ilk defa Reyhanlı Özel Minik Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile Suriyelilerin eğitim gördüğü Orient Geçici Eğitim Merkezi minikleri de katılarak ront gösterisi sundu. Sevgili Öğretmenim Anaokulu, 75. Yıl Anaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin ront, Yenişehir ve Kavalcık Güverada okul öğrencilerinin halk oyunları ekiplerinin gösterilerinden sonra çeşitli yarışmalar yapıldı.
- Hatay