Reyhanlı'da "Evet" Yazan Mühürler Toplatıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde anayasa değişikliği referandum u halk oylaması için kurulan 159 sandığın bazılarında seçim başladıktan sonra oy pusulalarına basılan mühürde "Evet" yazdığı ortaya çıktı. İlçe Seçim Kurulunca "Evet" yazan mühürler toplatılarak, yerine "Tercih" yazan mühür dağıtıldı.



Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi sırasında seçmenlerin tercihlerini yapması için verilen mührün üzerinde "Evet" yazdığı fark edilince durum Reyhanlı İlçe Seçim Kuruluna bildirildi. İlçe Seçim Kurulu da bazı sandıklardaki üzerinde "Evet' yazılı mühürleri toplatıp, üzerinde "Tercih" yazan mühürleri dağıttı. - HATAY