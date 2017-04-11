Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı Yolcu Gelişlerine Kapandı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı, ikinci bir emre kadar Suriye'den gelecek yolcu girişlerine kapatıldı. Sınır kapısı, aralarında, tüccar, dernek yöneticileri ile aile birleşimi kapsamında girişleri uygun görülenler dahil olmak üzere yolcu girişleri ikinci bir emre kadar kapatılırken, Suriye tarafından gelecek acil hasta ve yaralıların Türkiye'ye girişlerine izin verilecek.



Bu arada Türkiye'de bulunup ülkesine gitmek isteyenlerle, yardım ve ticari yük taşıyan TIR'ların çıkışları da devam ediyor.