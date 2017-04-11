ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Rusya ABD ve Esad arasında seçim yapmalı" dedi.



Moskova'ya ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın Suriye krizi konusunda ABD ve Esad arasında seçim yapması gerektiğini ifade etti. Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki yükümlülüklerini ciddiye almayıp başarısızlığa uğradığını fakat bu ayrımın ölümler kadar önemli olmadığını ifade etti. ABD'nin Esad için Suriye'de gelecek görmediğini ifade eden Tillerson, "Rusya, Suriye geleceğinde rol oynayabilir ancak Esad ile işbirliği Rusya'ya uzun vadede hizmet etmeyecek" dedi. - WASHINGTON