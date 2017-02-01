ABD'nin Yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri Bakanı olarak sunduğu Exxon Mobil şirketinin eski CEO'su Rex Tillerson'ın atanması kararı ABD senatosunda onaylandı.

Tillerson, Senato'dan 43'e karşı 56 oy olarak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

UZMANLIK ALANI ENERJİ

65 yaşındaki Tillerson, enerji konusunda uzman bir isim. 1975'te Exxon'a giren Tillerson, 2006-2016 arasında Exxon Mobil'de CEO olarak görev yaptı.

ABD'nin enerji bağımlılığını düşürmek isteyen ve Ortadoğu'da yeniden ipleri eline alma planları yapan Trump, bu nedenle en yakın çalışma arkadaşlarından biri olacak dışişleri bakanlığına enerji konusunda uzman bir ismi göstermişti.