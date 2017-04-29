Revizyon Akademi Antalya Franchise Expo Eurasia Fuarı'nda

Revizyon Akademi, özellikle "kurum ihtiyacına özel" hazırladığı eğitim programları ile değer katıyor.

Genel Eğitim Danışmanlığı, Özel Stratejik Danışmanlık ve Kuruma Özel Tasarım Eğitim programları ile kurumsal eğitim çözümleri sunan Revizyon Akademi, 18-21 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Antalya Franchise Expo Eurasia Fuarı'na katılıyor.

Türkiye'de ve dünyada gelişen, yükselen değerlere uygun kurumsal dönüşümleri gerçekleştirmek için sunduğu eğitimler ile öne çıkan Revizyon Akademi Antalya Franchise Expo Eurasia Fuarı'nın güçlü eğitim kurumları arasında yer alıyor. Gelişen ve değişen kurumsal yapılara uygun eğitimler sunan Revizyon Akademi'nin sunduğu hizmetler arasında Kurumsal Gelişim Çalışmaları, Kuruma Özel Tasarım Eğitim Çalışmaları, Özel Stratejik Danışmanlık Çalışmaları ve Genel Eğitim Danışmanlığı hizmetleri yer alıyor. Zengin eğitim programları ve güçlü eğitim kadroları ile başarı grafiğini sürekli arttıran Revizyon Akademi İstanbul Aydın Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, KOSGEB ve TOBB destekli eğitimler veriyor.

Antalya Franchise Expo Eurasia Bayilik Fuarı, Arı Fuarcılık tarafından 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya Expo Center - ANFAŞ'da düzenleniyor.

FRANCHİSE EXPO EURASİA 2017 BAYİLİK FUARI NEDİR?

Antalya Bayilik Fuarı'nda gıda, hizmet, emlak, iklimlendirme, eğitim, telekom-bilişim, züccaciye, enerji, tekstil-hazır giyim, kuru temizleme, kişisel bakım-medikal ürünler, büyük mağazacılık, takı-aksesuar, ayakkabı, mobilya, turizm, otomotiv ve enerji gibi farklı alanlardan yatırımcılar bir araya gelecek. Katılımcı firmalar KOSGEB'den destek de alabiliyorlar.