Retweet Rekoruyla Bedava Nugget Almak İsteyen Wilkerson'a Destek Yağıyor

16 yaşındaki Carter Wilkerson'ın, geçtiğimiz hafta bedava nugget için girdiği retweet savaşından bahsetmiştik. 18 milyon retweet için kolları sıvayan Wilkerson'a destek Microsoft, T-Mobile, Google ve Apple Music gibi birçok dev markadan da geldi.

Retweet Rekoruyla Bedava Nugget Almak İsteyen Wilkerson'a Destek Yağıyor

16 yaşındaki Carter Wilkerson'ın, geçtiğimiz hafta bedava nugget için girdiği retweet savaşından bahsetmiştik. 18 milyon retweet için kolları sıvayan Wilkerson'a destek Microsoft, T-Mobile, Google ve Apple Music gibi birçok dev markadan da geldi.

Carter Wilkerson'ın Twitter'dan Wendy's tavuk zincirine soru sormasıyla başlayan olay, büyük bir retweetleme kampanyasına dönüşmüştü. Bir yıllık bedava nugget isteyen Wilkerson, kaç retweet'e Wendy's'in bunu sağlayacağını sordu ve cevap olarak 18 milyon aldı. Wilkerson'ın bu ödülü kazanması için günlük aktif kullanıcı sayısı 319 milyon olan sitenin yüzde 5.6'sından retweet alması gerekiyor.

Sonrasında çığ gibi büyüyen retweetlere markalar da dahil olunca kampanya bir hayli renklenmiş oldu. Apple Music, Amazon, Microsoft ve Google gibi dev teknoloji markaları resmi Twitter hesaplarından Wilkerson'ın tweet'ini paylaştı. Hatta Microsoft paylaşımı yaptıktan sonra Amazon ve Google'a da meydan okuyarak onların da bu akıma katılmasını sağladı. Ontrava olarak bu güzel kampanyaya biz de güzel bir öneriyle destek verdik.

Kaynak: Ontrava.com

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