Retweet Rekoruyla Bedava Nugget Almak İsteyen Wilkerson'a Destek Yağıyor
16 yaşındaki Carter Wilkerson'ın, geçtiğimiz hafta bedava nugget için girdiği retweet savaşından bahsetmiştik. 18 milyon retweet için kolları sıvayan Wilkerson'a destek Microsoft, T-Mobile, Google ve Apple Music gibi birçok dev markadan da geldi.
16 yaşındaki Carter Wilkerson'ın, geçtiğimiz hafta bedava nugget için girdiği retweet savaşından bahsetmiştik. 18 milyon retweet için kolları sıvayan Wilkerson'a destek Microsoft, T-Mobile, Google ve Apple Music gibi birçok dev markadan da geldi.
Carter Wilkerson'ın Twitter'dan Wendy's tavuk zincirine soru sormasıyla başlayan olay, büyük bir retweetleme kampanyasına dönüşmüştü. Bir yıllık bedava nugget isteyen Wilkerson, kaç retweet'e Wendy's'in bunu sağlayacağını sordu ve cevap olarak 18 milyon aldı. Wilkerson'ın bu ödülü kazanması için günlük aktif kullanıcı sayısı 319 milyon olan sitenin yüzde 5.6'sından retweet alması gerekiyor.
Sonrasında çığ gibi büyüyen retweetlere markalar da dahil olunca kampanya bir hayli renklenmiş oldu. Apple Music, Amazon, Microsoft ve Google gibi dev teknoloji markaları resmi Twitter hesaplarından Wilkerson'ın tweet'ini paylaştı. Hatta Microsoft paylaşımı yaptıktan sonra Amazon ve Google'a da meydan okuyarak onların da bu akıma katılmasını sağladı. Ontrava olarak bu güzel kampanyaya biz de güzel bir öneriyle destek verdik.
@carterjwm Salute, Carter. #AnotherOne (cc: @Wendys) pic.twitter.com/ZtQASEhC4A
— Apple Music (@AppleMusic) April 7, 2017
@Microsoft Feeling lucky, @carterjwm? #NuggsForCarter https: //t.co/pYqVV6rBh3
— Google (@Google) April 8, 2017
Live your best life, Carter. Follow your dreams. #NuggsForCarter https: //t.co/PbHd9JMQjE
— Amazon (@amazon) April 8, 2017
T-Mobile'ın CEO'su John Legere ise Wilkerson'a AT&T kullanmayı bırakıp T-Mobile'a geçerse bir yıllık bedava nuggetları kendisinin karşılayacağını söyledi.
Hey @carterjwm, sorry you have @ATT. Switch to @TMobile & I'll give you a year of free @Wendys chicken nuggets myself + more! Seriously. https: //t.co/RmVygHPPob
— John Legere (@JohnLegere) April 8, 2017
Tabi biz de boş durur muyuz? Saltbae adıyla dünyayı kasıp kavuran milli kasabımız Nusret'ten Carter'ın nuggetlarına tuz konusunda yardımcı olmasını rica ettik.
Hey @carterjwm! If you need salt on your nuggs, there is someone to help you: @nusr_ett #NuggsForCarter ?#Saltbae https: //t.co/RWIjmSMpxp pic.twitter.com/MlMCMf3sBE
— Ontrava (@ontravacom) April 13, 2017