Resulzade'nin Resim Sergisi Ankara'da Açıldı
Resulzade'nin resim sergisi Ankara'da açıldı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Reis Resulzade Bir Dünya Ressamı sergisinin açılışına katıldı Topçu: "Alçakça ve zalimce Karabağ'ı işgal ettiler"ANKARA - Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade'nin torunu, ressam...
Resulzade'nin resim sergisi Ankara'da açıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Reis Resulzade Bir Dünya Ressamı sergisinin açılışına katıldı
Topçu: "Alçakça ve zalimce Karabağ'ı işgal ettiler"
ANKARA - Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade'nin torunu, ressam Reis Resulzade'nin resim sergisi Ankara'da açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yerli Düşünce Derneği'nin katkılarıyla Mustafa Ayaz Vakfı Müzesi'nde açılışı yapılan "Reis Resulzade Bir Dünya Ressamı"resim sergisinin kurdele kesme törenini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve sergi sahibi Reis Resulzade gerçekleştirdi.
Kurdelenin kesilerek açılışın yapılmasın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, serginin açılış amacına işaret ederek, "Buradaki amaç büyük Türk milletinin, Türklük ailesinin dünyada sadece cephelerdeki kahramanlıklarıyla değil, dünyaya sanatıyla kültürüyle, medeniyetiyle de katkısı olduğunu öp öz bir Türkün fırçasından bütün dünyaya bu hassas ayda göstermek" değerlendirmesini yaptı.
"Alçakça ve zalimce Karabağ'ı işgal ettiler"
Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ gerilimine de değinen Topçu, "Birileri her yıl biliyorsunuz bu aylarda(nisan) arkasındaki lobilerle, localarla soykırımdan bahsediyorlar. Aslında o soykırımdan bahsedenler daha dün gibi bütün dünyanın gözü önünde alçakça ve zalimce Karabağ'ı işgal ettiler. Türklerinin öp öz yurtlarını, yuvalarını işgal ettiler. Anaların önünde çocukların başın kestiler, çocuklarının önünde de analarının başı kestiler. 14 yaşındaki kız çocuklarını ölüm deneği yapmak için diri diri soydular" diye konuştu.
"Azerbaycan'a sahip Türk dünyası bunu ona borçluyuz"
Serginin sahibi Reis Resulzade'nin dedesi ve aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk kurucusu olan Mehmed Emin Resulzade'ye ilişkin olarak da Topçu, "Azerbaycan devletinin temellerini atan Mehmed Emin Resulzade, 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyen bütün mazlum milletlere önemli bir şiar ve ilke bırakan, bütün Türk dünyasını ve İslam dünyasını önemli insanıdır. O olmasaydı belki de Azerbaycan bir federasyon bir eyalet olacaktı. Azerbaycan'a sahip Türk dünyası bunu ona borçlu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Yerli Düşünce Derneği üyeleri, Reis Resulzade'ye dedesi Mehmed Emin Resulzade'nin kara kalem portesini hediye etti.
Reis Resulzade kimdir?
1946 yılında Kazakistan'da ailesi sürgündeyken dünyaya geldi. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl üniversitenin resim, heykel ve boyama bölümünde öğretmen olarak göreve başladı. Ressamlar Birliği üyesi olan Reis Resulzade'nin eserleri Küba, Afganistan, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul ve Moskova'da birçok kez sanatseverlerle buluşmuştur. (SLCK-BC -