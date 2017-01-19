Resulün Yolunda 15 Temmuz Şehitlerini Anma" Etkinliği

Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında, "Resulün Yolunda 15 Temmuz Şehitlerini Anma" etkinliğini düzenledi.



Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarınca yürütülen program çerçevesinde, Kilis Valisi İsmail Çataklı'nın da katılımıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.



Programı düzenleyen lise öğrencilerine Vali Çataklı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İl Sağlık Müdürü Turgay Happani tarafından bisiklet hediye edildi.



Vali Çataklı, programda yaptığı konuşmada, akademik başarının yanında insan karakteri eğitimine de önem verilmesi gerektiğini söyledi.



Öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemli olduğunu belirten Çataklı, "Bu anlamda da bugün İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı bu faaliyetin oldukça isabetli olduğunu düşünüyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ülkesine milletine faydalı, yaşadığı toplumun içinden geçirdiği sıkıntılı günleri fark eden ve buna tepki koyan bireyler olma yolunda düzenlemiş olduğunuz etkinlikte, göstermiş olduğunuz gayret ve performans için sizleri tebrik ediyorum." diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz de 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı düzenledikleri etkinlikten dolayı öğrencilere teşekkür etti.



İl Sağlık Müdürü Happani ise toplumda obezite ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, dünyada fiziksel hareketsizliğe bağlı ölümlerin arttığını söyledi.