Resul'e Adanmış Kalem İzleri" Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Sanat da bir yerde ibadet tarzıdır, ibadet yoludur." dedi.



Avcı, hat sanatının dünya çapındaki ustalarının eserlerinden oluşan "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" isimli Hilye-i Şerif sergisinin, Üsküdar'daki Demart İslam Sanatları Galerisi'ndeki açılışına katıldı.



Açılışta konuşan Avcı, sergide, klasik sanatın örneklerinin yer aldığı sergiyle gençlerle ustaların buluşturulduğunu ifade ederek, "Sanat da bir yerde ibadet tarzıdır, ibadet yoludur." diye konuştu.



Sergiyi öğretmen, öğrenci ve sanatseverlerin ziyaret etmesini isteyen Avcı, "Çünkü burada geleneksel sanatımızın en has örneklerini görme şansları var. Bu fırsatı kaçırmayacaklarını ümit ediyorum. Sergiyi düzenleyen bütün arkadaşlarımıza, sanatkar ve hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Eserlerini burada sergileyen sanatçı, sanatkar, üstatlarımıza ve gençlerimize sağlık, afiyet içinde nice nice Hilyelerle bezenmiş yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının sergiye gösterdikleri ilgiye de teşekkür eden Avcı, "İnşallah editörleriniz de bu serginin güzelliklerini tanıtmakta sizlere ve bizlere yardımcı olurlar." temennisinde bulundu.



Nabi Avcı, daha önce Tophane-i Amire'de Mehmet Çebi'nin koleksiyonunun yer aldığı bir Hilye sergisine katıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:



"Orada da öğrencilerle gezmiştik ve şunu görmüştüm. Doğrusu bu klasik formun geniş kamuoyuna tanıtılmasına ihtiyaç var. Onun için kısa bir bilgi verelim. Hilye nedir? Ne zamandan beri ve nasıl bir ibadet aşkıyla bugünlere gelmiştir? Bunları da kamuoyunun bilmesinde yarar var. Biliyorsunuz Hilye, Cenab-ı Peygamber'in hususiyetlerinin, Şemail-i Şeriflerinin estetize edilmiş, estetik ifadeleridir."



Hilyelerde yer alan bir ifadeye işaret eden Avcı, "Bu Hilyelerin özellikle bugün bize söylediği bir başka İlahi ikaz da buradaki bütün Hilyelerde bir şekilde 'Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.' ayet-i kerimesinin, hepsinin temel unsurlarından olmasıdır. Bugünlerde bu ayet-i kerimeyi de bizlere hatırlattığı için de Hilye ayrı bir ehemmiyet taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Hilye-i şerif 3 asırlık bir Osmanlı hüneri, geleneğidir"



Serginin sanat yönetmeliğini üstlenen ve sergide eserleri yer alan Muhammed Mağ, şu bilgileri verdi:



"Hilye-i Şerif 3 asırlık bir Osmanlı hüneri, geleneğidir. Osmanlı'dan önce küçük kitapçıklar halinde yazılır ve (insanlar) üzerinde taşırdı. Rivayet edilir ki, Hazreti Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma, hasta yatağında babasını görme arzusuyla Hilyesinin yazılmasını rica ediyor. Efendimiz de bu ricaya cevap vererek, 'Ya Ali, Hilyemi yaz ki onu okuyan benimle konuşmuş gibidir. Onu gören bana bakmış gibidir.' Bir gelenektir bu. İslamiyet'te resim yasağı kabul edildikten sonra toplumlar, kültürler, medeniyetler, kendi inançlarına göre, kendi kültür sanatlarını oluşturdukları için bu şekilde kendilerini ifade etmişlerdir."



Mağ, her evde Hilye bulunması gerektiğini dile getirerek, "Gelecek nesillere bir katkı sağlamak, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak için bu kültür ve medeniyetin parçası olan sanatlara rağbetin, sahiplenmenin bir ihtiyaç ve gereklilik olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.



Açılışta Bakan Avcı'ya, Abdulvahap Saif'in hattını yazdığı, Muhammed Mağ'ın da tezhiplerini yaptığı bir Hilye-i Şerif hediye edildi.



Sergide, "Reis'ül Hattatin" unvanına sahip Hasan Çelebi ve Arap dünyasında "Sultanu'l Hattatin" unvanı verilen Abbas Bağdadi'nin yanı sıra ünlü hattatlar Hüseyin Kutlu, Fevzi Günüç, Fuat Başar, Turan Sevgili, Savaş Çevik'in de eserleri yer alıyor.



"Resul'e Adanmış Kalem İzleri" Hilye-i Şerif sergisi, Demart İslam Sanatları Galerisi'nde 6 Şubat'a kadar gezilebilecek.