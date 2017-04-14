Restore Edilen Ahmed-i Hani Camisi Açıldı

Doğubayazıt'ta restorasyonu tamamlanan Ahmed-i Hani Camisi açıldı.



Doğu Anadolu Projesi İdaresi (DAP) ve Doğubayazıt Kaymakamlığının destekleriyle restorasyonu tamamlanan Ahmed-i Hani Camisi ve Türbesi'nin açılışında konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, restorasyon çalışmalarının ardından mekanın Ahmed-i Hani Hazretlerinin maneviyatına uygun bir hale dönüştürüldüğünü söyledi.



Doğubayazıtlıların hizmetin en güzeline layık olduğunu ifade eden Vali Işın, "Biz Ahmed-i Hani'lerin, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin torunlarıyız ve onlara layık olmak zorundayız. Onlara layık olmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.



"Yolumuz Peygamber Efendimizin ve onun varisleri olan Ahmed-i Hanilerin, Bediüzzamanların yoludur" diyen Vali ışın şöyle devam etti:



"Bize, Doğubayazıtlılara da bu yakışır. Eşkıyanın, haydutun peşinden koşmak hiçbir Müslüman'a yakışmaz. İnşallah güzel hizmetlerimiz Doğubayazıt'ta da devam edecek. Kaymakam Bey, Belediye Başkan Vekili olarak da gerçekten çok güzel hizmetler yapıyor ve yapmaya da devam edecek.



İnsan olan güzel ortamlarda yaşamak ister, insan olmayan da çöplüğün, pisliğin, rezaletin içinde yaşamak ister. Biz halkımızın güzel ortamlarda yaşamasını istiyoruz ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Göreceksiniz, Ağrı ve Doğubayazıt'ı yaşanılabilir kentler arasına sokacağız."



Doğubayazıt Belediye Başkanvekili ve Kaymakamı Ulaş Akhan da, "Kapı ve pencerelerde yapılan restorasyonun yanı sıra türbemize bir aşhane ve abdesthane kazandırdık. Ayrıca türbe ve camimizin çevre düzenleme çalışmalarını da gerçekleştirdik. Bu kapsamda çevrede bulunan metruk yapıları kaldırdık ve türbe çevresinde ağaçlandırma çalışması başlattık." dedi.



Törene, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Özdemir, DAP Başkanı Adnan Demir, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.