Restorasyon Yapılan Hangar Çöktü: 2 Yaralı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, restorasyon çalışmasının yürütüldüğü tarihi hangar binası, kepçenin çarpmasıyla çöktü. Olayda 1'i mühendis diğeri işçi, 2 kişi yaralandı.



Söke'de 'Tren Garı Rekreasyon Projesi' kapsamında yıkılmak üzereyken ayağa kaldırılmak istenen hangar için bir süre önce restorasyon çalışmasına başlandı. Bugün saat 16.45'te, hangarın alt zemin sağlamlaştırma çalışmalarında, kepçe, binaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çatısıyla birlikte çöken hangarın altında kalan mühendis Salih Demir, ağır yaralandı. Olayda 1 işçi de hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla iglili soruşturma başlatıldı.



- Aydın