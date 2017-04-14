Restoranın Bacasında Çıkan Yangın Korkuttu

Bilecik'te bir restoranın mangal dumanını dışarı tahliye eden bacasında çıkan yangın kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.



Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bir restoranın bacasında yangın çıktı. Alevler iş yeri çalışanları tarafından dökülen suyla söndürüldü. Bu iş yerinde bu tür baca yangının daha önce de yaşandığı öğrenildi. - BİLECİK