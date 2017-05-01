Restoranda Yangın - Istanbul

Bakırköy'deki bir restoranda çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.



Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, hasar oluştu.



Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.