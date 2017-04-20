KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bir restorana molotof kokteyli atıldı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.



Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde Yıldırım Gidergi'ye ait restorana dün gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Molotof kokteyli yangına neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Görgü tanıkları restoranın önüne motosikletle gelen bir kişinin molotof kokteyli attıktan sonra kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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