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Restoran ve Kafe Deyince…
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Restoran ve Kafe Deyince…

Restoran ve Kafeler, sadece günün belli saatlerinde hızlı atıştırmalıklar sunan kafelerden dünyaca ünlü şeflerin özel mönüler hazırladığı restoranlara ve gece geç saatlerde sahne performansları gerçekleştirilen gece kulüpleri gibi mekanları bir arada sunuyor.

Restoran ve Kafe Deyince…

Restoran ve Kafeler, sadece günün belli saatlerinde hızlı atıştırmalıklar sunan kafelerden dünyaca ünlü şeflerin özel mönüler hazırladığı restoranlara ve gece geç saatlerde sahne performansları gerçekleştirilen gece kulüpleri gibi mekanları bir arada sunuyor…

Kaynak: Dunya.com

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