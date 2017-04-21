Ressam Yüksel Arslan'ın Vefatı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dün vefat eden ressam Yüksel Arslan'ın yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada ilgi ve takdirle takip edildiğini belirterek, "Eserleriyle gelecek kuşaklara da seslenen Arslan, her zaman hayranlık ve saygıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.



Bakan Avcı, ressam Arslan'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yüksel Arslan, sanat tarihinde kendine özgü tarzı, birbirinden değerli yapıtların altına tutkuyla attığı imzalarıyla yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada ilgiyle ve takdirle takip edilmiştir. Eserleriyle gelecek kuşaklara da seslenen Arslan, her zaman hayranlık ve saygıyla anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Avcı, Arslan'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.