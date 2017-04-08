Ressam Özyurt 7'nci Sergisini TSK Mehmetçik Vakfı Yararına Açtı

Teknik ressam olarak çalıştığı İl Özel İdare'den emekli olan Fesih Özyurt, 7'nci kişisel resim sergisini TSK Mehmetçik Vakfı yararına Erzurum Palerium AVM'de açtı.



Erzurum İl Özel İdaresi'nden emekli olan Fesih Özyurt'un, Palerium AVM'de açtığı resim sergisinde 70 ayrı yağlı boya resim çalışması bulunuyor. Genellikle doğa ile ilgili çalışmalar yaptığı için sergisine 'Doğanın Dili" adını veren Ressam Özyurt, sergiden elde edilecek gelirin bir kısmının TSK Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını belirtti. İlk kişisel sergisini 17 yıl önce açan Özyurt, resim sanatının çocukluktan beri kendisi için hobi haline dönüştüğünü ifade ederek, "Sergideki gayem eğitim almadan resim sanatını başarı ile yürütebileceğimize olan inancımı pekiştirmemdir. Bu resimler gençlere resim sevgisi ve aşkını aşılama gayretimi içerir. Çünkü ben gençlerin ellerinde geldiği kadar boş vakitlerinde sanatla uğraşmalarını isterim" dedi. - ERZURUM