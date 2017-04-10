Ressam Mevlüt Akar'ın, "Düş-Görü" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.



Genç sanatçının tuval üzerine akrilik ve yağlı boya eserlerinin yer aldığı, Ziraat Bankası Sanat Galerisi'nde açıldı.



Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yer alan eserlerin birçoğunun 2017 imzalı olduğunu söyledi.



Resim çizmeye izlenimci bir tavırla başladığını aktaran Akar, "Yeni mekan arayışlarına girdim. Bu da beni, elimdeki kent ve peyzaj dokusunun formuyla oynamaya itti. Eserlerimde mesaj kaygısı yok. Sadece alışılagelmiş kent görünümünün farklı bir yorumu. Bu eserler, aslında düzensiz gibi görünen ama kendi içinde bir düzen barındıran yapıların yorumu." diye konuştu.



Mevlüt Akar, resim tarzını bir serüven olarak tanımladığını belirterek, şunları söyledi:



"İzlenimci bir tavırla başlayıp, dışavurumcu soyut bir tavra doğru yönelen, bazen birlikte bazen ayrı kullanılan bir yolculuk var. Resimlerimde sürekli bir değişme ve gelişme gösteriyor. Elimden geldiğince bunu yansıtmaya çalışıyorum. Tamamen elimden gelenlerle ve hayal gücümün birleştiği nokta diyebiliriz."



Sanatçının 33 eserinden oluşan sergi 28 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.