Resmi Gazete bugünün kararları neler? 17 Mayıs Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31484 sayılı Resmi Gazete
17 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 17 Mayıs Pazartesi günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 17 Mayıs Pazar 2021 Resmi Gazete...
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 17 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri