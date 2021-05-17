Resmi Gazete bugünün kararları neler? 17 Mayıs Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31484 sayılı Resmi Gazete

17 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.