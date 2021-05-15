Resmi Gazete bugünün kararları neler? 16 Mayıs Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31483 sayılı Resmi Gazete

16 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Mayıs Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.