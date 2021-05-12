Resmi Gazete bugünün kararları neler? 12 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31482 sayılı Resmi Gazete

12 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Mayıs Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.