Resmi Gazete bugünün kararları neler? 11 Mayıs Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31481 sayılı Resmi Gazete
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 11 Mayıs Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31481 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 11 Mayıs Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31481 sayılı Resmi Gazete
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

11 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Mayıs Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 11 Mayıs Salı günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 11 Mayıs Salı 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 11 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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