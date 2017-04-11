Resmen Ortaya Çıktı

Özellikle teknik direktör Tudor ile Sneijder arasındaki gerginlik dikkat çekiyor.



Galatasaray'da, Medipol Başakşehir karşısında alınan ağır mağlubiyet, takımdaki sıkıntıları da gün yüzüne çıkardı. Sarı-Kırmızılılar'da özellikle teknik direktör Tudor ile Sneijder arasındaki gerginlik gözlerden kaçmıyor.



Adanaspor maçında yedek kalan Sneijder, Başakşehir karşısında da ilk 11'de yer almadı. Hollandalı yıldızın, Tudor ile sıkıntı yaşadığı ve yönetimle kısa sürede görüşeceği belirtiliyor. Ancak yönetim, yüksek maliyetinden dolayi Sneijder ile yola devam edip etmeme konusunda kararsız.



Sezon bitiminde Hollandalı yıldız ile ücret konusunu görüşecek yöneticiler, ciddi teklif gelmesi halinde, Sneijder'in ayrılmasına izin vermeyi planliyor. Maçın ardından Hollandali yıldızın sinirli olduğu ve soyunma odasında mağlubiyet sonrasi tepki gösterdiği belirtiliyor. Teknik direktör Tudor'un da karşılaşma sonrası moralinin bozuk olduğu ifade edildi.



Tudor maçın ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Medipol Başakşehir maçındaki futbolun kendilerine yakışmadığını anlatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisine odaklanarak sahadan mutlaka galibiyet ile ayrılmaları gerektiğini anlatti.