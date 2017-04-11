Resmen Açıkladı! Transfer Müjdesi

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, gelecek sezon yapacakları 4-5 transferle zirveye oynayacaklarını ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacaklarına inandıklarını söyledi.



Meriç, yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında bordo-mavili takımın ortaya koyduğu mücadelenin kendilerine gelecek adına büyük umut verdiğini belirtti.



Sezon başından bu yana öncelikli hedeflerinin iyi bir takım kurmak ve sahada güzel futbol sergilemek olduğunu anımsatan Meriç, "Kırılgan bir takımız vardı. Şimdi sonuna kadar mücadele eden savaşan dirençli, iyi bir takımımız var. Bu takım, iyi bir takım olduğunu tüm spor kamuoyuna ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla ve Beşiktaş maçında ortaya koyduğu mücadeleyle gösterdi." dedi.



"4-5 transferle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağız"



Meriç, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki sezon bu takımı daha da güçlendireceğiz. Geniş, alternatifli bir kadromuz olacak. Direkt oynayacak, takıma katkı sağlayacak 4-5 transferle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyoruz. Bu takım, camia, büyük başarılar yaşamış ve yaşamayı hak eden bir camia. İnşallah yeni stadımızda büyük başarılar yakalayacağız."