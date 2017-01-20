Reşitköy Barajı'nın İhalesi Yapıldı

Burhaniye ilçesinde tarımsal sulamada hizmet verecek Reşitköy Barajı'nın ihalesi yapıldı.



Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, yaptığı açıklamada, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 41 milyon liralık bütçe ile yapılan ihale sayesinde 50 yıllık hayalin gerçekleşeceğini belirtti.



İhale sürecinin ardından yer teslimi yapılacağını ifade eden Başkan Uysal, şunları kaydetti:



"Yer tesliminin ardından bin 450 gün içerisinde bitirilmesi ön görülen Reşitköy Barajı halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Söz verdik ve sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu taşıyoruz. Barajın zeytinlerimize ve zeytinliklerimize büyük faydası olacak. İlçe nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu zeytincilik ile geçinmekte. Baraj, faaliyete girmesiyle birlikte yaklaşık 48 bin 950 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlayacak. Zeytinliklerimiz sulandığı takdirde daha iri zeytinler elde ederek sofralık zeytin satışını arttıracağız."