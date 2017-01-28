Resimlerini Şehit Aileleri İçin Sergiliyor

Ereğli ilçesinde, ressam Nihat Evren Dermanın, Beşiktaş Dergisi'nde yer alan 42 resminin satışından elde edilecek gelirin şehit ailelerine bağışlayacağı serginin açılışı yapıldı.



Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği ile ressam Nihat Evren Derman tarafından düzenlenen "Şehit Ailelerimiz İçin El Ele" sergisinin açılışı Ereğli Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda gerçekleştirildi.



Ressam Derman, açılışta yaptığı konuşmada, 2013 Aralık ayından itibaren Beşiktaş Dergisi'nde yayınlanan resimleri sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirmek için çalışma başlattığını belirtti.



Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Tarkan Adik ile bu işi yararlı bir hale getirebilmek için bir araya geldiklerini anlatan Derman, "42 resmin özgün baskılarını 250 lira gibi bir rakamdan satışa sunuyoruz. Sergiden elde edilecek geliri de şehit ailelerimizin fonuna aktaracağız. Biliyoruz ki proje sonunda şehitlerimizin tırnağını, saç telini bile geri getiremeyeceğiz, bunu biliyoruz ama en azından ailelerine, 'biz oğullarınızı, eşlerinizi unutmadık ve boşuna can vermediler, şehit olmadılar' mesajını vermek istedik. Sergimizin tek amacı da mesajı da budur." dedi.



Dernek Başkanı Tarkan Adik de sergiden elde edilecek gelirin İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu ile Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun ailelerinin yanı sıra şehit ailelerine bağışlanacağını söyledi.



İlçe halkını hafta sonu da açık kalacak sergiye davet eden Adik, "Güzel ve anlamlı bir etkinlik yapıyoruz. Bugün şehit aileleri için buradayız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun, tabi ki üzüntülüyüz." ifadelerine yer verdi.



Şehit Vefa Karakurdu'nun babası Erdal Karakurdu ise oğlunun Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği'ne hediye olarak verdiği üzerinde Beşiktaşlı oyuncuların imzası bulunan formanın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği düzenleyen dernek yönetimi ile ressam Derman'a teşekkür etti.



Şehit Tunç Uncu'nun ağabeyi Eyüp Öztürk de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, "Acımızı atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir talep geldiğinde anneme söyledim, 'bana mutlaka git gözük' dedi, bende geldim" diye konuştu.



Açılış törenine, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu'nun yanı sıra siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.