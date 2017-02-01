Resimle Hayata Tutunuyorlar

Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen resim kursunu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, engellilerle sohbet etti.



Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve BUSMEK iş birliği ile engellilere yönelik resim kursu açıldı. BUSMEK'te görevli Nurcan Çobantürk tarafından engellilere kara kalem, sulu ve yağlı boya dersleri veriliyor. Haziran ayına kadar sürecek resim kursunda 24 engelli toplam 172 saat teorik ve pratik bilgiler alacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, resim kursuna katılan engellileri ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni'den kurs hakkında bilgi alan Başkan Recep Altepe, engellilerle sohbet edip çalışmalarını yakından inceledi. - BURSA