Art Team ile tarihi bir mekanda sanat, müzik ve keyif dolu bir mola...



"Ruhumuzu dinlendirecek, bize nefes aldıracak, içimizde huzur yaratacak molalara hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Art Team sizleri tatlı bir kaçamağa davet ediyor. üç saatliğine bir sanat izleyicisi olmaktan çıkıp, kollarınızı sıvayıp boya karıştırmaya, size özgü dokunuşlarla tuali renklendirmeye var mısınız'Üstelik bunu büyük usta Mimar Sinan'ın 600 yıllık eseri ( Rüstem Paşa ) Kurşunlu Han'ın tarihi ve büyülü ortamında, güzel müzikler ve hoş bir sohbet eşliğinde...Daha önce elinize fırça almamış ya da hiç yeteneğiniz olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Hiç sorun değil, çünkü bu sanat dolu gün için tek ihtiyacınız olan şey hevesiniz.



Önce hep birlikte farklı sanat disiplinlerini tanıyacak, teknik ve pratik bilgiler alacak, sonra da öğrendiklerimizi uygulamaya koyarak çok farklı, ruhu rahatlatan bir deneyim yaşayacağız. Bu üç saatlik unutulmaz deneyim boyunca uzman sanatçılarımızın adım adım yönlendirmeleri ile oluşturacağınız resimlerinizi bu keyifli günün sonunda alıp evinize yada ofisinize asarak, gururla çevrenizdekilere gösterebilecek yada hediye edebileceksiniz.



Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünde buluşalım!"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Studio Art Team



Mekan Adresi : Tersane Cd.Kardeşim Sk. Kurşunlu Han



Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 03.05.2017 19: 00: 00



Kategori : Resim - Deniz Feneri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır