Reşat Petek : 'Fetö, PKK ve Deaş'ın Işbirliği Halinde Çalıştığına Dair Somut Bilgiler Var'

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, çok şeyi aydınlığa kavuşturacak bilgi, belge topladıklarını belirterek, "FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaracak tespitleri tarihe not düşmek istiyoruz, diğer taraftan, yapılacak soruşturmalarda FETÖ yöneticilerinin, militanlarının, üyelerinin deşifre olup kaçmalarını, cezadan paçalarını kurtarmalarını da istemiyoruz." dedi.



Petek, komisyon çalışmalarının tamamlanması nedeniyle parlamentoda düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Komisyonun darbe girişimine yönelik hangi somut sonuca vardığı ve siyasi ayağına yönelik tespitlerinin ne olduğu sorusuna Petek, "Belki 1 ay sonra veya 1 ay 15 gün sonra komisyon çalışma raporumuz da tamamlandıktan sonra bu sorularınıza açıklık getirecek, komisyon raporuna dönüşmüş bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bu konularda kanaat ortaya koyan açıklamaları, raporumuz sonuçlanmadan paylaşmamız doğru olmaz." karşılığını verdi.



Petek, uzmanlarla birlikte çalışmaların sürdüğünü, daha sonra taslak rapor ortaya çıkacağını, raporu bütün üyelere dağıtacaklarını ve incelemeleri için süre vereceklerini anlattı. Petek, 4 partinin ortak önergesiyle kurulan komisyondan, komisyon üyelerinin müştereken kabul ettiği ortak bir rapor çıkmasını temenni etti.



Petek, "Somut sonuç, isim, Yurtta Sulh Konseyinin kimlerden oluştuğu, darbe başarılı olsaydı nasıl bir hükümet olacaktı, başbakan ve bakanlar kimlerden oluşacaktı... Bunlarla ilgili elde edilen, edilemeyen sonuçlar var. Hangi bilgilere ulaştık, hangilerine ulaşamadığımızı gerekçelerle raporumuzda yansıtacağız. Bundan öte komisyonu bağlayıcı söz söylemem doğru değil." diye konuştu.



Komisyonun, suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına yönelik soru üzerine Petek, komisyon çalışmalarının en zor tarafının, 15 Temmuzun hemen akabinde, sıcağı sıcağına kurulmaları olduğunu belirtti. Petek, Adalet Bakanlığı ve başsavcılıklardan istedikleri pek çok bilgiler için, "Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu aşamada bilgi verilememiştir." şeklinde cevap aldıklarını bildirdi.



Aleni olarak yayınlanan komisyon tutanaklarında suç oluşturan konuları başsavcılıkların takdir edeceğini anlatan Petek, şu ana kadar ihbarda bulunmadıklarını kaydetti. Petek, suç teşkil edecek eylemlerle ilgili gelen dilekçeleri gereği için ilgili başsavcılıklara gönderdiklerini ifade etti.



-"Adil Öksüz ile ilgili geniş bilgi sahibi olamadık"



Petek, bir gazetecinin, "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenememesi komisyon çalışmalarını nasıl etkiledi, rapora nasıl yansıyacak? Adil Öksüz'ün yakalanmasına rağmen serbest bırakılması konusunda hangi bilgileri elde ettiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"İki isimle ilgili dinlememe konularında verdiğimiz bir karar olmadı. Sayın Hulusi Akar, ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle dinlenemedi ama başta anamuhalefet üyelerimizin komisyon tutanaklarına geçen soruları olmak üzere, kendisinden bilgi istemeye yönelik sorularımızı yönelttik, bekliyoruz. Çalışmalarımızın ortalarında MİT Müsteşarlığından, 15 Temmuz gündüzü yaşananlar dahil olmak üzere kapsamlı rapor istedik. Bunun da gelme aşamasında olduğu bilgisini aldık, onu da bekliyoruz.



Adil Öksüz'ün yakalanıp, yargı mercileri tarafından serbest bırakılmasıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan (HSYK) bilgi istedik. Serbest bırakan hakim, itirazı reddederek serbest kalmasının devamı yönünde karar veren hakimler hakkında HSYK tarafından soruşturma açıldığı, bu soruşturmanın bu safhada gizli olduğu, olayın aydınlatılmaya çalışıldığı bilgisi bize geldi. Adil Öksüz konusunda, sorumluların tespiti bakımından yapılan adli işlem sonuçlanmayınca biz de daha geniş bilgi sahibi olamadık."



Reşat Petek, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı'nın, "Elimizde öyle gizli bilgi ve belge var ki talep edersiniz, göndeririz." açıklamasını anımsatarak, "Hatta ikinci Fetullah Gülen, hatta onu bile kullanan bir isimden bahsetti. Ancak gönderilen belgede bu isme rastlanmadı. Sonra bir temasınız oldu mu?" sorusunu yönelten gazeteciye, şu yanıtı verdi:



"Temasımız oldu. Bahsettiği bir dosya değil de Polis Akademisi mahzeninde tesadüfen bulduğunu söylediği, unutulmuş, birbiriyle bir kısmı irtibatlı, bir kısmı dağınık belgeleri bizzat kendisi yazıyla getirip, teslim etti. Kendi el yazısıyla yazıp teslim eden, Polis Akademisi son sınıfında mezuniyetine bir gün kala okulla ilişkisi kesilen Rifat Yılmaz isimli öğrencinin o el yazısıyla çizdiği şemaları kast ettiğini, örgüt lideri Fetullah Gülen, kurmaylar olarak Kemalletin Hoca olarak geçen, bunun Kemallettin Özdemir olduğu yorumlanıyor, bir de İlhan diyor, onun da İlhan İşbilen olduğu yorumları var. Şematik yapılanmada illerde valiler, imam olarak andıkları böyle bir şemayı, örgütün içinde bulunmuş ve 1991 yılında açıklamış bir şahıstan bahsettiğini, ayrıca orada dikkat çekici olarak, o ifadede hep hizmet, yardım, dershane, okul olarak bilinen örgütün, 1991'deki bir elemanı, 'Biz ileride ihtilal yapacaktık, bunun için bizi yetiştirdiler' beyanına özellikle işaret ettiğini bize ifade etti. Kayıtlarımıza aldık."



-ByLock listesi



Petek, komisyonda televizyonlarda açıklama yapanları dinlemeyi uygun görmediklerini, adli soruşturmaların devam ettiğini, hangi isim konusunda ileride nasıl gelişmeler olacağı noktasında hassasiyet göstererek, daha öne çıkmayan, bu alanda derin bilgisi olanları dinlemeye gayret ettiklerini bildirdi.



Adli soruşturma yapmadıklarına işaret eden Petek, en fazla zorluk çektikleri alanın, kendilerine gelen taleplerdeki soruşturmayla aydınlanacak konular ile komisyonun araştırma konusunu ayırt etmek olduğunu söyledi.



Komisyonda ByLockçu listesinin, darbe gecesi belirli noktalardaki görüntü kayıtlarının istendiğini anımsatan Petek, komisyon üyelerinin talepleri olduğu için görüntü kayıtlarını getirttiklerini, diğer bilgi, belgeleri toparladıklarını belirtti.



Petek, şu görüşlere yer verdi:



"Ama bir ByLock listesi, olayın tam aydınlanması bakımından soruşturma konusu olduğu için böyle bir listeyi buraya getirerek, 'Hangi siyasiler ByLock kullanıyor, ortaya çıksın' talepleriyle karşılaştık. Çok ciddi bir iş yapıyoruz, araştırma komisyonu olarak çalışıyoruz. Yargı alanına girmeden, Anayasa 138 ve Ceza Muhakemesi hükümlerini dikkate alarak çalışıyoruz. Bir de hem FETÖ'nün, tabiri yerindeyse ipliğini pazara çıkaracak tespitleri tarihe not düşmek istiyoruz, diğer taraftan yapılacak soruşturmalarda FETÖ yöneticilerinin, militanlarının, üyelerinin deşifre olup kaçmalarını, hukuktan, cezadan paçalarını kurtarmalarını da istemiyoruz. Bu açıdan ByLock listeleriyle ilgili yaptığımız görüşmeler, sadece telefon numarası olarak MİT tarafından tespit edilip, telefon numaralarının isim bağlantılarının tespit ve soruşturmaları için gereği yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen, kısım kısım tespitle gönderilen bu listelerin, hangi kişiye, kişinin sıfatı siyasetçi mi akademisyen mi gazeteci mi esnaf mı işadamı mı bunları buraya getirip değerlendirmemiz hiç mümkün değildi. O tip bir soruşturma konusuna girmedik.



Bu komisyon çalışmaya başlamadan, ekim ayı öncesi ile ocak ayının ilk haftası itibariyle elimizdeki bilgi ve belgelerde, yaptığımız çalışmalarda ne değişti derseniz; bizim açımızdan çok şeyi aydınlığa kavuşturacak bilgi, belge topladık. Bunları raporda toplumumuz, milletimiz görecektir. Hem 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak fevkalede önemli bilgileri hem de FETÖ'nün 1966'dan bu yana nasıl örgütlendiğinin, yapılandığının, bugünlere nasıl hazırlandığının tespitlerini, son aşamada alınması gereken önlemleri raporumuzda detaylı ifade edeceğiz. Yaptığımız çalışmayı yeterli görüyoruz ama adli soruşturmalar devam ediyor. Bu konuda isimlendirme, sorumluların tecziyesi komisyonun görevi olmadığı için belki bu konuda o net çizgiyi ayırmadaki zorluğumuzdan dolayı eksik kalmış olabilir. Önümüzde 200'e yakın isim var, talep edilenlerden 51'ini dinledik. Durdukça yeni isimler istiyor arkadaşlar."



-"Hangi somut talepleri yerine getirilmedi"



Jandarma istihbarattan gelen bir bilgiyi paylaşdıklarını dile getiren Petek, FETÖ-PKK ve DEAŞ'ın işbirliği halinde çalıştığına dair somut bilgilerin olduğunu bildirdi. Petek, Suriye'den Türkiye'ye gelen, evinde yapılan aramada çok miktarda intihar eylemcisinin kullandığı malzemelerin ele geçirildiği DEAŞ'lı bir terörist sorgulandığında, bu bilgileri Elvan yüzbaşı isimli Şanlıurfa'da görevli bir kişiye verdiğini beyan ettiğini ifade etti. Petek, bu kişinin, Şanlıurfa jandarma istihbaratta görevli, jandarma kıdemli başcavuş olduğu, Elvan yüzbaşı isminin kod adı olduğu, bu kişinin 28 Temmuz 2016'da FETÖ bağlantısı nedeniyle tutuklandığı bilgisinin bulunduğunu söyledi.



Petek, FETÖ ile mücadelede rehavete kapılınmamasını istedi.



CHP'li komisyon üyelerinin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Petek, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nın komisyona davetini her toplantı öncesinde, özellikle kameralar varken CHP'li üyelerin gündeme getirdiğini bildirdi.



Komisyonun şeffaf çalıştığını, gelen bilgileri hemen paylaştığını vurgulayan Petek, "Size gönderilen bilgilerileri inceleme zahmetine katlanmadan bu eleştirileri yapıyorsunuz." dediğini aktardı. Petek, muhalefetten eski başbakan, cumhurbaşkanı, Hulusi Akar ve Necdet Özel'e sorular yöneltmelerini istediklerini ancak soru gelmediğini belirtti.



Petek, komisyon çalışmasına siyasi rekabetin yansımamasını arzu ettiklerini, uzlaşma ruhunun bozulmamasını istediklerini, ancak zaman zaman haksız eleştirilere uğradıklarını dile getirdi. Komisyonda, "Marmaris'e gitmezsek olmaz." denildiğini, sonra Marmaris'e gittiklerinde buna "Turistik gezi" eleştirisi yöneltildiğine işaret eden Petek, kendilerinin de siyaseten eleştirecekleri şeyin olabileceğini ancak siyasi polemiğe girmek istemediklerini anlattı.



Petek, kendilerini eleştirenlerin, Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın dinlenmemesi dışında hangi somut taleplerinin yerine getirilmediğini açıklamalarını istedi.



(Bitti)