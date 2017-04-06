Reşat Petek - Fetö'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı "kontrollü darbe" değerlendirmesini eleştirerek, "(Kontrollü darbe) şeklinde sanki üstü örtbas ediliyor gibi bir algı oluşturma, Bir cehaletin ve gafletin ürünü değilse şehitlerimize, gazilerimize ve bu aziz millete yapılan bir ihanettir." dedi.



Petek, Burdur'da gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimini "kontrollü darbe" olarak nitelendirdiğini ve komisyonu da darbenin üstünü örtmek, taslak raporu CHP'li komisyon üyelerine vermemekle suçladığını anımsattı.



Meclis araştırmalarının öncelikli fonksiyonunun yürütme erkinin faaliyetlerini denetlemek ve TBMM'nin yasa ile düzenleme yapabileceği alanlarda araştırma ve incelemeler yapmak olduğunu belirten Petek, Meclis araştırma komisyonlarının ayrıca araştırma sahası ile ilgili olarak kamuoyunu da aydınlattığını bildirdi.



Komisyonun görev ve yetkilerinin anayasa ve TBMM iç tüzüğü ile belirlenmiş olduğuna değinen Petek, yargının görev alanına müdahale edilemeyeceğinin, geçmiş araştırma komisyonlarında CHP'li üyeler tarafından da dile getirildiğini hatırlattı.



Kılıçdaroğlu'nun komisyona yönelik eleştirilerine de yanıt veren Petek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"CHP'nin diğer komisyonlardaki bu görüşlerine rağmen Kılıçdaroğlu,15 Temmuz'u araştırmakla görevli komisyonumuza 'Neden siyasi suçluları bulmadınız, neden ByLock listelerini getirtmediniz, ByLock kullananları neden açıklamadınız?' şeklinde tamamen yargının görev alanına giren birtakım sorular yöneltmekte, 'Bunları yapmadı' diye komisyonumuzu darbe girişiminin üstünü örtmekle suçlamaktadır. Bu bir defa CHP için kendi içerisinde çelişkili bir durumdur. Anayasa ve TBMM iç tüzük hükümlerine de tamamen aykırı bir taleptir."



"Çalışmalarımızı şeffaf olarak yaptık"



Petek, tüzüğün kendilerine vermiş olduğu 3 aylık sürede gerekli araştırmaları yaptıklarını bildirdi.



Yargı organlarından, yargının gizliliğini etkilemeyecek ölçüde bilgi ve belge talep etiklerini vurgulayan Petek, "Bunları tamamen şeffaf olarak yaptık. Çalışmalarımız TBMM'nin resmi sitesinde başlangıcından itibaren yayınlandı. Hala da isteyen her an ulaşabilir." dedi.



Komisyon raporunun tamamlanmadığının ve komisyon üyelerine de dağıtılmadığının altını çizen Petek, şu görüşlere yer verdi:



"(Kontrollü darbe) şeklinde, sanki üstü örtbas ediliyor gibi bir algı oluşturma, bir cehaletin ve gafletin ürünü değilse şehitlerimize, gazilerimize ve bu aziz millete yapılan bir ihanettir. Taslak raporun yazım aşaması devam etmektedir. Dışarıdan 'Hala neden yazılmadı, bize dağıtılmadı' veya 'CHP üyelerine dağıtılmadı' şeklinde özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, gerçeklerle örtüşmemektedir. AK Parti milletvekili ve üyelerine dağıtılıp da CHP'li üyelere dağıtılmayan bir rapor söz konusu değildir. Henüz taslak rapor tamamlanmadığı için hiçbir üyeye dağıtılmamıştır. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu, bu konuda topluma doğruyu söylememektedir. Eğer komisyon üyelerine, kendi partisinin komisyon üyelerine veya bize sorsaydı, biz bu bilgiyi verirdik."



"Amaç bağcıyı dövmek"



Petek, Kılıçdaroğlu'nun amacının "Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" olduğunun anlaşıldığını, geçmişte darbe yanlısı tutumlarıyla bir zihniyeti temsil eden CHP'nin eski yıllarına yeniden dönmüş gözüktüğünü idda etti.



15 Temmuz darbe girişimine birlikte tepki verildiği dönemde ve "Yenikapı ruhu" olarak ifade edilen darbe karşıtı ortak duruş sırasında CHP'de bir dönüşüm olduğunun sanıldığını belirten Petek, "FETÖ'nün bunu gerçekleştirdiği ortadayken kalkıp 'kontrollü darbeden söz edilmesi, hakikaten ihanetle eş değerdir." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, göğsünü tanklara siper eden şehitlere de saygısızlık olduğunu vurgulayan Petek, komisyon başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nu gerçeği ifade etmeye davet etti.



Petek, çalışmalar tamamlandığında taslak raporun iktidarı ve muhalefetiyle bütün üyelere dağıtılacağını ve nihai şekli verilerek TBMM Başkanlığına sunulacağını anlattı. Ondan sonra siyasetçilerin bunu eleştirebileceğini veya farklı görüşlerini dile getirebileceğine değinen Petek, "Ama Türkiye'de darbelere karşı olduğunu söyleyen hiçbir siyasetçi, genel başkan veya şahıs, bu darbe girişiminin kontrollü, önceden bilinen bir girişim olduğunu söylemeyi göze alamaz. Göze aldığı takdirde biz de bunun bu ülkeye, vatana ihanet olduğu gerçeğini açıklarız." diye konuştu.



ByLock eleştirileri



Bir gazetecinin, bazı milletvekillerinin ByLock kullandığına ilişkin iddiaları da hatırlatması üzerine Petek, kimin ByLock kullanıp, kullanmadığını tespit etme görevinin yargıda olduğunu bildirdi.



Petek, ByLock kullanmanın suç delillerinden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu, tamamen yargı organlarının görevidir. Eğer siyasiler içerisinde, milletvekilleri içerisinde de ByLock kullanıcısı varsa anayasa ve kanunlar çerçevesinde cumhuriyet başsavcılıkları haklarında fezleke düzenler, TBMM Başkanlığına bu nedenle talepte bulunur. Ondan sonrası Meclis Başkanının bileceği iştir. Dokunulmazlığı kalkarsa derhal onlar da yargılanır. Şuana kadar benim takip edebildiğim hiçbir milletvekili hakkında, iktidarıyla muhalefetiyle ilgili söylüyorum, böyle bir fezleke gündeme gelmedi."