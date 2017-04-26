Reşadiye'de Teog Sınavı Başladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı heyecanı yaşandı.



TEOG sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu başladı. Reşadiye ilçesinde 312 öğrencinin katılımının öngörüldüğü ortak sınavlar, 8 okulda ve 105 öğretmenle gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, sabah saat 09.00'da bugün ki birinci oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girecekler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Bolat okullarda incelemelerde bulundu. Saat 12.00'e kadar sürecek olan TEOG sınavının ikinci oturumu ise yarın Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sınavlarıyla devam edecek. - TOKAT