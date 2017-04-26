Reşadiye'de Şehit Halisdemir'in dev portresi yapıldı



TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde 18 metrekarelik duvara Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in portesi yapıldı.

Resim öğretmen Metin Kaş 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak ve 15 Temmuz'un önemini anlatmak için 2 ay süren çalışmanın ardından darbe gecesinin kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'in portresini okulun duvarın resmetti. Öğretmen Kaş yaptığı açıklamada,"Çalışmasındaki ana temanın geçmişte Seyid onbaşıların, bugün ise Ömer Halisdemir'in olmasıyla bu bayrağın inmediğini yarın ise Ahmetlerin, Mehmetlerin bu bayrağı asla yere indirmeyeceğini göstermek" dedi.

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbeyi resmetmeye çalıştığını ifade eden Kaş,"Yaklaşık 2 ay boyunca her hafta bir gün çalışarak yaptım. Resimde gerek bylock olsun, gerek hain darbedeki tanklar, uçakların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atışı ve vatansever halkımızın bilincini yansıtmaya çalıştım" diye konuştu.

10.sınıf öğrencisi Beyza Gülden ise, böyle bir çalışmanın okullarında yapıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek,"İdarecilerimize ve resmi çizen resim öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz anısına köşe yaptılar çok iyi oldu. Gelecek nesiller ve bu okula gelecek öğrenciler hiçbir şekilde unutmayacak Ömer Halisdemirleri onun gibi birçok askeri asla unutmayacak ve vatanı asla biz kimselere bırakmayacağız" dedi.

(HA-UY-