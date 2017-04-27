Reşadiye'de Kuş Gribi Rastlanan Köyde Tavuklar İtlaf Edildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe Köyü'nde kuş gribi virüsü nedeniyle 90 tavuk itlaf edildi.
Reşadiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Doğantepe Köyü'nde bir tavuğun telef olduğu bilgisini aldı.
KUŞ GRİBİ VİRÜSÜ ÇIKTI
Bunun üzerine telef olan tavuk, ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Hayvan Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede tavukta kuş gribi virüsüne rastlandı.
90 TAVUK İTLAF EDİLDİ
Bunun üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, köyü karantinaya alarak toplam 90 tavuğu itlaf etti.