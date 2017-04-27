Reşadiye'de Kuş Gribi Rastlanan Köyde Tavuklar İtlaf Edildi

Reşadiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Doğantepe Köyü'nde bir tavuğun telef olduğu bilgisini aldı.

KUŞ GRİBİ VİRÜSÜ ÇIKTI

Bunun üzerine telef olan tavuk, ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Hayvan Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede tavukta kuş gribi virüsüne rastlandı.

90 TAVUK İTLAF EDİLDİ

Bunun üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, köyü karantinaya alarak toplam 90 tavuğu itlaf etti.