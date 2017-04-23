Reşadiye'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.



TBMM'nin 97. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hükumet Konağı bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunarak ve İstiklal Marşı okundu. Program, havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle Reşadiye Spor Salonu'nda devam etti. Programda, Sosyal ve Kültürel alanda dereceye giren 140 öğrenciye protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Daha sonra, öğrenciler tarafından şiirlerin okunarak çeşitli gösteriler düzenlendi. Program skeç, oratoryo, dans ve folklor gösterilerinin ardından İlknur Cabadan konseriyle sona erdi. - TOKAT