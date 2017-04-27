Bilecik'te Küplü köyü kadınları tarafından hazırlanan "Renklerin Baharı Ahşap Boyama" sergisi açıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Galeri Salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Müftüsü Necati Akkuş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit katıldı.





Burada konuşan Emekli Akademisyen Nilgün Bakkal, Küplü köyü kadınları olarak iki yıldır evlerindeki eski eşyaları ve hatıraları yenilemeye çalıştıklarını söyledi.





Hatıraları yenilerken daha geçmişe gittiklerini söyleyen Bakkal, şu ifadeleri kullandı:





"Osmanlı'nın kuruluşundan başlayarak bunları tepsilerimize, tabaklarımıza ve kutularımıza işleyerek tamamen geçmişi günümüze adapte etmeye çalışıyoruz. Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin sözlerini işleyerek bunların yeni nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Bunları yaparken de farklı görsellerle farklı sonuçlara ulaşmayı hanımlar içlerinden gelerek yapıyorlar. Hanımlarımızın ellerinde bulunan kumaş artıklarını önlük ve runner gibi parçalar yaparak onları yeniden hayata kazandırmayı hedefledik ve bundan da sonuç alacağımızı düşünüyorum."





Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sergi açılışı gerçekleştirildi.





Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.