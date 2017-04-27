Renklerin Ahşap Boyama Sergisi Açıldı

Bilecik'in Küplü köyü kadınlarının hazırlamış olduğu "Renklerin Baharı Ahşap Boyama Sergisi" açıldı.



Açılışa, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit katıldı. Açılışta konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Tarihi ve kültürüyle eski bir yerleşim yeri olan Küplü köyümüzde yaşayan hanım kardeşlerimizin, ahşap malzemeler üzerinde farklı renklerle Osmanlı ve Selçuklu desenlerinin bezendiği birbirinden güzel sanat ürünlerini inceledik. Küplü Köyü Kadınları Üretim Merkezinde vakitlerini böyle güzel ürünler oluşturmak adına geçiren hanımlarımızı kutluyorum, diğer hanımlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Serginin düzenlenmesinde büyük katkıları olan emekli akademisyen Nilgün Bakkal hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele"dedi. - BİLECİK