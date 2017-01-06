Renklerimiz ayrı ama teröre karşı duruşumuz tek!

Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, "Türk taraftarlar futbol söz konusuysa fanatik olabiliyor ama dünya ve Avrupa'dan farklı olarak terör ve ülke söz konusu olunca ayrışmaları bir kenara bırakıp birlik oluyor" açıklamasını yaptı.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan hain terör saldırılarına en şiddetli tepki futbol kulüplerimiz ve bu kulüplerin milyonlarca taraftarından geliyor. Yeşil sahada belki de dünyanın en rekabetli liginin yaşandığı, en ateşli taraftarların olduğu Türkiye, teröre karşı taraftarların en hızlı refleks gösterdiği, birlik ve beraberliğin en net görüldüğü ülke.

Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi ve futbol yazarı Sema Tuğçe Dikici'ye göre futbol taraf olmayana izah edilmesi zor bir olgu. Kimine göre boş zaman uğraşı. Dikici şöyle devam ediyor: Oysa biz bunun böyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. Renklerimiz farklı, rekabetlerimizin çoğu zaman şiddetli olsa daAvrupa ülkelerindeki gibi sınıfsal, etnik, politik veya dinsel ayrışmalarımız yok.

"Sadece belli bir bölgenin oyuncularını oynatan futbol takımlarımız, sırf eziyet olsun diye misafir takımı saatlerce havaalanında esir eden bir anlayışımız yok mesela" açıklamasını yapan Dikici, "Canımızı acıtan olmadıkça hiçbir ulusun bayrağını yakmıyoruz. Ratko Mladiç, Željko Ražnatović gibi binlerce masumu öldüren katilleri idol olarak kabul eden, Japonya eski başbakanına suikast düzenleyen Ahh Kung-geun'in dev bayrağını asanlar gibi taraftarlarımız yok bizim" tespitinde bulunuyor.

Söz konusu vatan olunca hepimiz biriz

Okan Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği Bölümü'nde ders veren Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici futbol tribünlerini yakından takip ettiğini, kendisinin de bizzat tribünlerde yer aldığını belirterek, "Söz konusu vatan olunca hepimiz biriz. 15 Temmuz sonrasında meydanlarda kol kola yürüyen, asla yan yana gelmez dediğimiz rakipler değil miydi? Depremzedelere, kimsesiz çocuklara, şehit ailelerine yardım kampanyaları düzenleyen, Kızılay'a en çok kan bağışı yapmak için birbiriyle yarışan kimler? Futbol kulüplerimiz birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz o anlarda birer sivil toplum kuruluşu gibi davranmıyorlar mı? Sayılacak çok örnek var aslında. Ve bir gerçek var ki, Türkiye'de futbol kulüpleri, tribünler birlik ve beraberliğin en büyük savunucuları. Yaşadığımız her acı olayda bunu bir kez daha görüyoruz" açıklamasını yapıyor.